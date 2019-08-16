Українські дзюдоїсти визначилися зі складом на чемпіонат світу

Фото: ілюстроване зображення (noc-ukr.org)

Це буде остання світова першість перед Олімпіадою-2020

Збірна України визначилась зі складом команди на чемпіонат світу з дзюдо, який відбудеться з 25 серпня по 1 вересня 2019 року в Токіо. Про це повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Зазначається, що в столиці Японії на світову першість зберуться найсильніші дзюдоїсти планети, які розіграють 15 комплектів нагород. Це буде останній чемпіонат світу з дзюдо перед Іграми ХХХІІ Олімпіади, які наступного року пройдуть також в Токіо.

Склад збірної України

Чоловіки: Артем Лесюк (60 кг), Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва - 66 кг), Артем Хомула (73 кг), Кеджау Ньябалі (90 кг)

Жінки: Дар'я Білодід, Марина Черняк (обидві - 48 кг), Марія Скора (57 кг), Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова (обидві - +78 кг).

Нагадаємо, збірна України за підсумками Кубка Європи з дзюдо, що завершився у хорватському місті Дубровник, завоювала дев'ять нагород, три з яких - найвищого ґатунку.

На найвищу сходинку турнірного п'єдесталу піднялися Олександр Мойсей (66 кг), Віталій Шепель (90 кг) і Антон Савицький (100 кг).

Артем Фальковський (66 кг) і Нодар Мачутадзе (+100 кг) стали срібними призерами змагань. Бронзові нагороди завоювали Бегрібек Моргоев (60 кг), Владислав Гринчук (90 кг), Леонід Гасюк (+100 кг) і Руслана Булавіна (+78 кг).