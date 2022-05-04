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Украинские дорожники расчищают на освобожденных территориях более 700 км дорог, - "Укравтодор"

Фото: украинские дорожники расчищают на освобожденных территориях более 700 км дорог (facebook com)
Автор: Артем Горовенко

Генеральную уборку более 700 км дорог на Киевской, Сумской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, где работы проводятся за несколько километров от линии соприкосновения, и Николаевщине, которая тоже остается под обстрелами, выполнят в ближайшее время украинские дорожники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог первого заместителя председателя "Укравтодора" Андрея Ивко.

Также убирают от сожженной техники и мусора разминированными улице Ирпеня, Бучи, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова и Озера.

Дорожники, по словам Ивко, возводят временные переправы рядом с уничтоженными мостами, которых только по сегодняшним подсчетам около 300.

"Работаем так оперативно, как можем, однако должны: а) координироваться с военным командованием, б) ждать разминирования. Очистка дорог, возведения временных переправ, ямочный ремонт - все эти работы позволяют: вовремя доставить раненых в больницы, эвакуировать людей из-под обстрелов, доставлять нашим гражданам воду, еду и медикаменты, перевозить грузы и реанимировать экономику страны", - отметил Ивко.

Он также рассказал, что некоторые населенные пункты, к сожалению, до сих пор остаются отрезанными, потому что доступиться к уничтоженным искусственным сооружениям пока невозможно.

"Их восстановление - Наша следующая задача, которую обязательно выполним, ведь победа за нами", - написал заместитель председателя "Укравтодора".

Напомним, недавно министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил поскольку без восстановления транспортного сообщения невозможно доставлять продукты, лекарства и гуманитарные грузы, возврат деокупованих территорий к нормальной жизни начинается именно с этого.

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Укравтодор