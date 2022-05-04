Українські дорожники розчищають на звільнених територіях понад 700 км доріг, - "Укравтодор"

Також прибирають від спаленої техніки та сміття розміновані вулиці Ірпеня, Бучі, Гостомеля, Бородянки, Ворзеля, Горенки, Макарова та Озера.

Дорожники, за словами Івка, зводять тимчасові переправи поруч зі знищеними мостами, яких лише за сьогоднішніми підрахунками близько 300.

"Працюємо так оперативно, як можемо, однак мусимо: а) координуватися із військовим командуванням, б) чекати розмінування. Очищення доріг, зведення тимчасових переправ, ямковий ремонт - усі ці роботи дозволяють: вчасно довезти поранених до лікарень, евакуювати людей з-під обстрілів, доставляти нашим громадянам воду, їжу та медикаменти, перевозити вантажі та реанімовувати економіку країни", - зазначив Івко.

Він також розповів, що деякі населені пункти, на жаль, досі залишаються відрізаними, бо доступитися до знищених штучних споруд поки неможливо.

"Їхнє відновлення - наше наступне завдання, котре обов’язково виконаємо, адже перемога за нами", - написав заступник голови "Укравтодору".

Нагадаємо, нещодавно міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що оскільки без відновлення транспортного сполучення неможливо доставляти продукти, ліки та гуманітарні вантажі, повернення деокупованих територій до нормального життя починається саме з цього.