Украинские дипломаты посетили шестерых незаконно арестованных в РФ моряков

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Украинские дипломаты посетили шестерых моряков в СИЗО "Лефортово"

Украинские дипломаты посетили незаконно удерживаемых в России украинских моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение украинского омбудсмена Людмилы Денисовой в Facebook.

Денисова получила официальную информацию от украинского консула в Москве Альберта Чернякова. По его словам, украинские дипломаты посетили шестерых моряков в СИЗО "Лефортово" - Олега Мельничука, Михаила Власюка, Виктора Беспальченко, Владимира Терещенко, Евгения Семидоцкого, Владимира Лисового.

Черняков рассказал о состоянии здоровья моряков.

"По словам консула, состояние наших ребят удовлетворительное, настроение - оптимистическое, надеются на скорейшее возвращение домой. Они сообщили, что еще не связывались с родственниками, но обязательно им перезвонят в ближайшее время", - сообщила Денисова.

Отмечается, что украинцы размещены все в двухместных камерах с телевизорами и холодильниками, есть возможность пользоваться библиотекой. Кроме того, моряки обеспечены теплой одеждой и обувью, а также наборами продуктов для питания, которые передали волонтеры.

Кроме того, консул сообщил, что на условия содержания или применения мер физического воздействия украинцы не жаловались.

Добавим, что посольство Украины предоставило денежную помощь каждому пленному военнослужащему путем перевода и зачисления денежных средств на их личные счета.

Напомним, по словам Денисовой, у всех незаконно удерживаемых в Российской Федерации украинских моряков есть собственные адвокаты.

Отметим, 25 ноября 2018 года в Керченском проливе РФ напала на украинские корабли, в результате чего было захвачено три судна и 24 украинских моряка, трое из них получили ранения.