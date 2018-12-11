ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Українські дипломати відвідали шістьох незаконно заарештованих в РФ моряків

Новини » Суспільство    11.12.2018 - 22:01
Українські дипломати відвідали шістьох незаконно заарештованих в РФ моряків
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Українські дипломати відвідали шістьох моряків в СІЗО "Лефортово"

Українські дипломати відвідали незаконно утримуваних в Росії українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової в Facebook.

Денісова отримала офіційну інформацію від українського консула в Москві Альберта Чернякова. За його словами, українські дипломати відвідали шістьох моряків в СІЗО "Лефортово" - Олега Мельничука, Михайла Власюка, Віктора Беспальченка, Володимира Терещенка, Євгенія Семидоцького, Володимира Лісового.

Черняков розповів про стан здоров'я моряків.

"За словами консула, стан наших хлопців задовільний, настрій - оптимістичний, сподіваються на швидке повернення додому. Вони повідомили, що ще не зв'язувалися з родичами, але обов'язково їм зателефонують найближчим часом", - повідомила Денісова.

Наголошується, що українці розміщені всі в двомісних камерах з телевізорами і холодильниками, що є можливість користуватися бібліотекою. Крім того, моряки забезпечені теплим одягом і взуттям, а також наборами продуктів харчування, які передали волонтери.

Крім того, консул повідомив, що на умови утримання або застосування заходів фізичного впливу вони не скаржилися.

Додамо, що посольство України надало грошову допомогу кожному полоненому військовослужбовцю шляхом переказу і зарахуванню коштів на їхні особисті рахунки.

Нагадаємо, за словами Денисової, у всіх незаконно утримуваних у Російської Федерації українських моряків є власні адвокати.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року в Керченській протоці РФ напала на українські кораблі, в результаті чого було захоплено три судна і 24 українських моряка, троє з них отримали поранення.

МВС оголосило в розшук російських бізнесменів зі списку Forbes З початку дії воєнного стану в Україну не пропустили більше тисячі громадян РФ
Новини України Російська ФедераціяДенисова
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся