Українські дипломати відвідали шістьох незаконно заарештованих в РФ моряків

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Українські дипломати відвідали шістьох моряків в СІЗО "Лефортово"

Українські дипломати відвідали незаконно утримуваних в Росії українських моряків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення українського омбудсмена Людмили Денісової в Facebook.

Денісова отримала офіційну інформацію від українського консула в Москві Альберта Чернякова. За його словами, українські дипломати відвідали шістьох моряків в СІЗО "Лефортово" - Олега Мельничука, Михайла Власюка, Віктора Беспальченка, Володимира Терещенка, Євгенія Семидоцького, Володимира Лісового.

Черняков розповів про стан здоров'я моряків.

"За словами консула, стан наших хлопців задовільний, настрій - оптимістичний, сподіваються на швидке повернення додому. Вони повідомили, що ще не зв'язувалися з родичами, але обов'язково їм зателефонують найближчим часом", - повідомила Денісова.

Наголошується, що українці розміщені всі в двомісних камерах з телевізорами і холодильниками, що є можливість користуватися бібліотекою. Крім того, моряки забезпечені теплим одягом і взуттям, а також наборами продуктів харчування, які передали волонтери.

Крім того, консул повідомив, що на умови утримання або застосування заходів фізичного впливу вони не скаржилися.

Додамо, що посольство України надало грошову допомогу кожному полоненому військовослужбовцю шляхом переказу і зарахуванню коштів на їхні особисті рахунки.

Нагадаємо, за словами Денисової, у всіх незаконно утримуваних у Російської Федерації українських моряків є власні адвокати.

Відзначимо, 25 листопада 2018 року в Керченській протоці РФ напала на українські кораблі, в результаті чого було захоплено три судна і 24 українських моряка, троє з них отримали поранення.