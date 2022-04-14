Украинские десантники уничтожили врага и освободили несколько населенных пунктов на Юге

"В частности, были заблаговременно проведении необходимые меры для выявления и подавления огнем пунктов управления, огневых средств и других важных объектов противника. После этого, штурмовыми подразделениями были проведены наступательные действия", - говорится в сообщении.

Российские оккупанты получили значительные потери и были деморализованы. К тому же они начали отступать, оставляя занятые позиции. В результате львовские десантники освободили от оккупации несколько украинских населенных пунктов.

"Мы продолжаем вести боевые действия, уничтожая оккупантов на своей родной земле. Верьте нашим воинам, верьте Вооруженным Силам Украины", - добавили в командовании.

Львовские десантники уничтожили врага на Юге (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)