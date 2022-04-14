Украинские морпехи сбили беспилотник оккупантов, после чего ранили двух военных

Украинские морские пехотинцы уничтожили российский беспилотник. После чего ранили двух военных оккупационных войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Командование морской пехоты в Facebook .

“Недавно подразделение 501-го Отдельного батальона морской пехоты приземлило российский БПЛА “Орлан-10”, которому “аналоговнет”. Во время боевого дежурства наши ребята заметили БПЛА, который шел довольно низко для такого типа беспилотников, но в досягаемости стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

Вероятно, у вражеского беспилотника заканчивалось топливо или у него были какие-то другие проблемы.

"Морпехи отработали, после чего БПЛА упал в нескольких километрах. К месту сразу же выдвинулась группа, обнаружившая потенциальный гумус в виде рашистов, которые под прикрытием бронетранспортера пытались унести свой беспилотник", - говорится в сообщении.

Украинские морпехи дали бой оккупантам, которые несмотря на то, что их прикрывал БТР, сбежали. В результате двое оккупантов получили ранения, один из них - тяжелое.

"К сожалению, пока им удалось уйти, но свою “птичку” они все же не забрали", - говорится в сообщении.

Фото: Украинские морпехи сбили беспилотник оккупантов (facebook.com/kmp.vmsu.ua)