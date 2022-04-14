Українські десантники знищили ворога й звільнили кілька населених пунктів на Півдні

"Зокрема, були завчасно проведенні необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника. Після цього, штурмовими підрозділами була проведені наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Російські окупанти отримали значні втрати та були деморалізовані. До того ж вони почали відступати, залишаючи зайняті позиції. В результаті львівські десантники звільнили від окупації декілька українських населених пунктів.

"Ми продовжуємо вести бойові дії, знищуючи окупантів на своїй рідній землі. Вірте нашим воїнам, вірте Збройним Силам України", - додали в командуванні.

Львівські десантники знищили ворога на Півдні (facebook.com/www.dshv.mil.gov.ua)