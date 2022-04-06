Украинские десантники уничтожили российское подразделение РЭБ и его охрану из спецназа

Краматорские десантники нанесли врагу очередные потери. Они уничтожили подразделение РЭБ оккупантов и всю его охрану из спецназа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 81 отдельную аэромобильную бригаду.

"Рожденные побеждать" - именно такой девиз имеет наша славная воинская часть. И мы уничтожим всех оккупантов, пока не очистим от них нашу родную Украину, - сказал командир подразделения.

Также под огонь военных попали вражеские спецназовцы, которые охраняли подразделение РЭБ.

Ранее мы сообщали, что украинские военные на Востоке уничтожили 60 военных РФ и один самолет.

Напомним, война РФ против Украины продолжается 42-й день. Все подробности читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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