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Українські десантники знищили російський підрозділ РЕБ та його охорону зі спецназу

Краматорські десантники знищили російський підрозділ РЕБ (facebook.com/81oaembr)
Автор: Тетяна Самарук

Краматорські десантники завдали ворогу чергових втрат. Вони знищили підрозділ РЕБ окупантів та всю його охорону зі спецназу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 81 окрему аеромобільну бригаду.

Українським військовим вдалося знищити підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС Російської Федерації.

Також під вогонь військових потрапили ворожі спецназівці, які охороняли підрозділ РЕБ.

"Народжені перемагати" - саме такий девіз має наша славетна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну, - сказав командир підрозділу.

Краматорські десантники знищили російський підрозділ РЕБ (facebook.com/81oaembr)

Раніше ми повідомляли, що українські військові на Сході знищили 60 військових РФ та один літак.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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