Українські десантники знищили російський підрозділ РЕБ та його охорону зі спецназу

Краматорські десантники завдали ворогу чергових втрат. Вони знищили підрозділ РЕБ окупантів та всю його охорону зі спецназу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 81 окрему аеромобільну бригаду.
Українським військовим вдалося знищити підрозділ радіоелектронної боротьби ЗС Російської Федерації.
Також під вогонь військових потрапили ворожі спецназівці, які охороняли підрозділ РЕБ.
"Народжені перемагати" - саме такий девіз має наша славетна військова частина. І ми знищимо всіх окупантів, поки не очистимо від них нашу рідну Україну, - сказав командир підрозділу.
Раніше ми повідомляли, що українські військові на Сході знищили 60 військових РФ та один літак.
Нагадаємо, війна РФ проти України триває 42-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.
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