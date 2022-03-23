Українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто (фото)
В Україні підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу окупанта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Повідомляється, що російські диверсанти використовували різний цивільний транспорт. Все для того, аби надалі в наших тилових містах і селах робити диверсії та провокації.
Однак, наші оборонці їх успішно та швидко знайшли та знищили.
Також у ЗСУ вчергове закликали наших громадян долучатися до виявлення та нейтралізації диверсантів противника.
Львівські десантники знищили диверсантів (facebook.com/UkrainianLandForces)
Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали двох диверсантів, які їхали повз блокпост з відеореєстратором.
Також ми писали, що у Миколаївській області викрили поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!