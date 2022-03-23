Українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто (фото)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Повідомляється, що російські диверсанти використовували різний цивільний транспорт. Все для того, аби надалі в наших тилових містах і селах робити диверсії та провокації.

Однак, наші оборонці їх успішно та швидко знайшли та знищили.

Також у ЗСУ вчергове закликали наших громадян долучатися до виявлення та нейтралізації диверсантів противника.

Львівські десантники знищили диверсантів (facebook.com/UkrainianLandForces)