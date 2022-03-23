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Українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто (фото)

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Середа 23 березня 2022 21:36
Українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто (фото) Російські диверсанти (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

В Україні підрозділи 80 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ успішно знищили диверсійно-розвідувальну групу окупанта.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Повідомляється, що російські диверсанти використовували різний цивільний транспорт. Все для того, аби надалі в наших тилових містах і селах робити диверсії та провокації.

Однак, наші оборонці їх успішно та швидко знайшли та знищили.

Також у ЗСУ вчергове закликали наших громадян долучатися до виявлення та нейтралізації диверсантів противника.

Українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто (фото)Українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто (фото)Українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто (фото)Українські десантники знищили диверсантів, які використовували цивільні авто (фото)Львівські десантники знищили диверсантів (facebook.com/UkrainianLandForces)

Раніше ми повідомляли, що у Києві затримали двох диверсантів, які їхали повз блокпост з відеореєстратором.

Також ми писали, що у Миколаївській області викрили поліцейського, який співпрацював з російськими окупантами.

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