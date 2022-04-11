Українські десантники знищили 5 танків окупантів, серед яких командирський
Житомирські десантники за 2 дні знищили 5 танків - з яких один командирський
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.
Окупантів знищили воїни 3-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка. Танки загарбників вони знищили на одному з важливих напрямків.
Один із українських захисників детально розповів, як саме вони розправились з ворогами і перетворили їхній бронетранспорту на купу брухту.
Також він познайомив глядачів зі своїми бойовими товаришами, на рахунку яких - "впольовані танки".
"Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо перемогу", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області.
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