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Українські десантники знищили 5 танків окупантів, серед яких командирський

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Понеділок 11 квітня 2022 21:10
Українські десантники знищили 5 танків окупантів, серед яких командирський Українські десантники знищили 5 танків (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Житомирські десантники за 2 дні знищили 5 танків - з яких один командирський

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Окупантів знищили воїни 3-го окремого десантно-штурмового батальйону імені Героя України полковника Тараса Сенюка. Танки загарбників вони знищили на одному з важливих напрямків.

Один із українських захисників детально розповів, як саме вони розправились з ворогами і перетворили їхній бронетранспорту на купу брухту.

Також він познайомив глядачів зі своїми бойовими товаришами, на рахунку яких - "впольовані танки".

"Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо перемогу", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські військові знищили польовий склад боєприпасів окупантів у Луганській області.

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