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Украинские десантники сбили российский "Аллигатор" польским "Перуном" (видео)

Фото: украинские десантники "приземлили" российский Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Дмитрий Левицкий

Украинские десантники сегодня "приземлили" российский вертолет Ка-52, который называют "Аллигатором".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Российский "Аллигатор" был сбит военными из состава зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95-й бригады.

"Вражеский вертолет уничтожен в Харьковской области с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун". На боевом счету воинов ДШВ ВС Украины это уже 67 воздушная цель", - рассказали в командовании.

Напомним, это уже вторая воздушная цель россиян, сбитая украинскими военными сегодня. Раньше украинский истребитель МиГ-29 уничтожил вражеский Су-35 в небе над Херсонской областью.

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Война России против УкраиныДесантно-штурмовые войскаВооруженные силы УкраиныХарьков