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Українські десантники збили російський "Алігатор" польським "Перуном" (відео)

Фото: українські десантники "приземлили" російський Ка-52 (wikipedia.org)
Автор: Дмитро Левицький

Українські десантники сьогодні "приземлили" російський вертоліт Ка-52, який називають "Алігатором".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Російський "Алігатор" був збитий військовими зі складу зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95-ї бригади.

"Ворожий гвинтокрил знищено в Харківській області із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун". На бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗС України це вже 67 повітряна ціль", - розповіли в командуванні.

Нагадаємо, це вже друга повітряна ціль росіян, збита українськими військовими сьогодні. Раніше український винищувач МіГ-29 знищив ворожий Су-35 у небі над Херсонською областю.

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Війна Росії проти УкраїниДесантно-штурмові військаЗбройні сили УкраїниХарків