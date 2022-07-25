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Украинские десантники "приземлили" вражеский вертолет стоимостью 16 млн долларов

Фото: Ka-52 (wikimedia.org)
Автор: Сергей Пышкин

Сичеславские десантники сбили вражеский вертолет Ka-52 выстрелом из ПЗРК "Игла". Стоимость российского вертолета составляет 16 млн долларов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Это новейшая единица российской боевой авиации, которая выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие", - пишет пресс-служба бригады.

Фото: украинские десантники "приземлили" вражеский вертолет за 16 млн долларов (facebook.com/dshv25opdbr)

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 160 оккупантов.

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