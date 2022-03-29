Украинские десантники ликвидировали российскую колонну, двигавшуюся на Николаев

Украинские защитники во вторник, 29 марта, уничтожили еще одну колонну российской бронированной техники. Оккупанты двигались в сторону Николаева.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.
Вражескую колонну ликвидировали бойцы десантно-штурмовых войск. Однако информации о количестве уничтоженной техники пока нет.
"Воины ДШВ разгромили вражескую колонну, которая двигалась на Николаев", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА.
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