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Украинские десантники ликвидировали российскую колонну, двигавшуюся на Николаев

Фото: ВСУ уничтожили очередную российскую колонну (facebook com rnbou)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники во вторник, 29 марта, уничтожили еще одну колонну российской бронированной техники. Оккупанты двигались в сторону Николаева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Одесской военной администрации Сергея Братчука.

Вражескую колонну ликвидировали бойцы десантно-штурмовых войск. Однако информации о количестве уничтоженной техники пока нет.

"Воины ДШВ разгромили вражескую колонну, которая двигалась на Николаев", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетный удар по зданию Николаевской ОГА.

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