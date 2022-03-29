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Українські десантники ліквідували російську колону, що рухалася на Миколаїв

Фото: ЗСУ знищили чергову російську колону (facebook com rnbou)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники у вівторок, 29 березня, знищили ще одну колону російської броньованої техніки. Окупанти рухалися у бік Миколаєва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської військової адміністрації Сергія Братчука.

Ворожу колону ліквідували бійці десантно-штурмових військ. Проте інформації про кількість знищенної техніки поки немає.

"Воїни ДШВ розгромили ворожу колону, що рухалася на Миколаїв", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні російські окупанти завдали ракетного удару по будівлі Миколаївської ОДА.

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