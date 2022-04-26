Украинские десантники в Харьковской области уничтожили российский вертолет Ка-52

Украинские десантники сбили еще один российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Харьковской области. Стоимость такой машины составляет около 16 млн долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб Вооруженных сил Украины.
"Еще один российский вертолет Ка-52 уничтожили воины Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Харьковской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет Ка-52 "Аллигатор" считается командирской машиной. Имеет на вооружении пушку с лазерным наведением, противотанковый ракетный комплекс, а также способен нести авиабомбы и другое оружие.
"Стоимость Ка-52 - около 16 миллионов долларов", - добавили в Генштабе.
Подробностей, как и где точно был сбит вертолет оккупантов в ВСУ пока не приводят.
Напомним, за истекшие сутки ВСУ сбили 10 воздушных целей оккупантов, в том числе три многоцелевых истребителя, четыре беспилотника и три крылатые ракеты.
Отметим, с начала войны в Украине российская армия потеряла более 150 вертолетов, почти 190 самолетов и убитыми более 22 тысяч человек.
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