Украинские буксиры обогнули ЮБК по пути за освобожденными кораблями

Украинские буксиры Sapfir, Titan и Hajdamaka, идущие встречать три захваченных Россией военных корабля, обогнули южный берег оккупированного Крыма. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на систему Ships.com.ua

Ранее сообщалось, что из портов "Южное", "Черноморское" и "Одесса" за кораблями вышли поисково-спасательный корабль Sapfir, буксиры.

Напомним, захваченные в Керченском проливе украинские корабли передадут Киеву в понедельник, 18 ноября. По информации переданной Пограничным управлением ФСБ Российской Федерации по Крыму, корабли будут переданы в соответствии с достигнутыми украинско-российскими договоренностями.

17 ноября российские военные начали буксировку с причала Керченского морского вокзала украинских военных кораблей "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые в 2018 году были взяты в плен в Керченском проливе.

Позже стало известно, что украинские корабли будут переданы пограничникам Украины в Черном море в районе мыса Тарханкут.

Отметим, что Украина отправила буксиры и поисково-спасательный корабль "Сапфир" за захваченными Россйской Федерацией в Керченском проливе военными кораблями.