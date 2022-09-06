По Кривому Рогу нанесен ракетный удар: что известно

Утром 6 сентября российские войска нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Над городом поднимается столб черного дыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Криворожской военной администрации Александра Вилкула.

"Ракетные удары по Кривому Рогу. Остаемся в укрытиях", - сообщил он. Куда именно попала ракета, не сообщается. Также пока неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные Telegram-каналы публикую фото с места "прилета". В районе ракетного удара поднимается столб черного дыма.