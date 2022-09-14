Украинские бойцы показали, как отбили блокпост на Изюмском направлении (видео)

"Изюмское направление, воины ССО Украины, захваченный блокпост, испуганные оккупанты. Двигаемся вперед, освобождаем украинскую землю от хлама!",- говорится в описании под видео.

Напомним, 11 сентября сообщалось о том, что украинские бойцы взяли под контроль центр города Изюм Харьковской области и подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Добавим, как рассказали в Генштабе, в ходе наступления ВСУ в районе Изюма российские солдаты "бежали как мыши", бросали технику и добивали своих раненых.

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