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Украинские бойцы показали, как отбили блокпост на Изюмском направлении (видео)

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Харьковская область, Среда 14 сентября 2022 10:13
Украинские бойцы показали, как отбили блокпост на Изюмском направлении (видео) Фото: украинские бойцы показали, как отбили блокпост на Изюмском направлении (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские защитники показали как отбили у оккупантов блокпост на Изюмском направлении. Соответствующее видео разместили в соцсети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Командование Сил Специальных Операций ВСУ

"Изюмское направление, воины ССО Украины, захваченный блокпост, испуганные оккупанты. Двигаемся вперед, освобождаем украинскую землю от хлама!",- говорится в описании под видео.

Напомним, 11 сентября сообщалось о том, что украинские бойцы взяли под контроль центр города Изюм Харьковской области и подняли над зданием горсовета украинские флаги.

Добавим, как рассказали в Генштабе, в ходе наступления ВСУ в районе Изюма российские солдаты "бежали как мыши", бросали технику и добивали своих раненых.

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