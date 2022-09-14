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Українські бійці показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео)

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Харківська область, Середа 14 вересня 2022 10:13
Українські бійці показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (відео) Фото: українські бійці показали, як відбили блокпост на Ізюмському напрямку (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські захисники показали як відбили в окупантів блокпост на Ізюмському напрямку. Відповідне відео розмістили в соцмережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Командування Сил спеціальних операцій ЗСУ

"Ізюмський напрямок, воїни ССО України, захоплений блокпост, перелякані окупанти. Рухаємося вперед, звільняємо Українську землю від непотребу!", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, 11 вересня повідомлялося про те, що українські бійці взяли під контроль центр міста Ізюм Харківської області і підняли над будівлею міськради українські прапори.

Додамо, як розповіли в Генштабі, в ході наступу ЗСУ в районі Ізюму російські солдати "тікали як миші", кидали техніку і добивали своїх поранених.

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