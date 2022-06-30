Украинские бойцы за неделю освободили на юге сразу два села

"В течение недели на Криворожском направлении был взят под контроль населенный пункт Потемкино, на Кураховском направлении - населенный пункт Павловка", - рассказал Громов.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. В ходе успешного контрнаступления было уничтожено много российской техники.

Добавим, также ВСУ с помощью САУ "Богдана" выбили врага с острова Змеиный. Таким образом Одесская область полностью освобождена от оккупантов.

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