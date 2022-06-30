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Украинские бойцы за неделю освободили на юге сразу два села

Фото: Украинские бойцы за неделю освободили на юге сразу два села (facebookcom/NGUmainpage)
Автор: Мария Кучерявец

ВСУ освободили от российских оккупантов сразу два села на юге страны. Враг выбит из населенного пункта Потемкино и Павловка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексея Громова во время брифинга.

"В течение недели на Криворожском направлении был взят под контроль населенный пункт Потемкино, на Кураховском направлении - населенный пункт Павловка", - рассказал Громов.

Напомним, сегодня стало известно, что украинские защитники освободили село Потемкино Херсонской области от оккупантов. В ходе успешного контрнаступления было уничтожено много российской техники.

Добавим, также ВСУ с помощью САУ "Богдана" выбили врага с острова Змеиный. Таким образом Одесская область полностью освобождена от оккупантов.

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