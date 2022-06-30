Українські бійці за тиждень звільнили на півдні одразу два села

ЗСУ звільнили від російських окупантів одразу два села на півдні країни. Ворога вибито із населеного пункту Потьомкіно та Павлівка.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.
"Протягом тижня на Криворізькому напрямку було взято під контроль населений пункт Потьомкіно, на Курахівському напрямку - населений пункт Павлівка", - розповів Громов.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські захисники звільнили село Потьомкіно Херсонської області від окупантів. В ході успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.
Додамо, також ЗСУ за допомогою САУ "Богдана" вибили ворога з острова Зміїний. Таким чином Одеська область повністю звільнена від окупантів.
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