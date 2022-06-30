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Українські бійці за тиждень звільнили на півдні одразу два села

Фото: Українські бійці за тиждень звільнили на півдні одразу два села (facebookcom/NGUmainpage)
Автор: Марія Кучерявець

ЗСУ звільнили від російських окупантів одразу два села на півдні країни. Ворога вибито із населеного пункту Потьомкіно та Павлівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова під час брифінгу.

"Протягом тижня на Криворізькому напрямку було взято під контроль населений пункт Потьомкіно, на Курахівському напрямку - населений пункт Павлівка", - розповів Громов.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські захисники звільнили село Потьомкіно Херсонської області від окупантів. В ході успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.

Додамо, також ЗСУ за допомогою САУ "Богдана" вибили ворога з острова Зміїний. Таким чином Одеська область повністю звільнена від окупантів.

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