Українські бійці за тиждень звільнили на півдні одразу два села

"Протягом тижня на Криворізькому напрямку було взято під контроль населений пункт Потьомкіно, на Курахівському напрямку - населений пункт Павлівка", - розповів Громов.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українські захисники звільнили село Потьомкіно Херсонської області від окупантів. В ході успішного контрнаступу було знищено багато російської техніки.

Додамо, також ЗСУ за допомогою САУ "Богдана" вибили ворога з острова Зміїний. Таким чином Одеська область повністю звільнена від окупантів.

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