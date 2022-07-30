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Украинские бойцы из "Иглы" сбили российский штурмовик Су-25

Фото: украинские бойцы из "Иглы" сбили российский штурмовик Су-25 (goodfon.ru)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские бойцы сбили очередной российский штурмовик Су-25. Десантники уничтожили вражеский самолет с "Иглы" на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады.

"Очередной вражеский Су-25 "долетался"! Вчера, 29 июля, на Донетчине Сичеславские десантники из ПЗРК "Игла" сбили бронированный штурмовик оккупантов!"- говорится в сообщении.

Напомним, что Россия с начала полномасштабной войны потеряла в войне против Украины уже более 222 самолетов.

Также мы писали, что срочник Национальной гвардии сбил уже 6 самолетов и одну крылатую ракету врага. Президент Владимир Зеленский присвоил воинскому звание Героя Украины.

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