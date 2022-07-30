Українські бійці з "Ігли" збили російський штурмовик Су-25

"Черговий ворожий Су-25 "долітався"! Вчора, 29 липня, на Донеччині Січеславські десантники з ПЗРК "Ігла" збили броньований штурмовик окупантів!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що Росія з початку повномасштабної війни втратила у війні проти України вже більше 222 літаків.

Також ми писали, що строковик Національної гвардії збив уже 6 літаків і одну крилату ракету ворога. Президент Володимир Зеленський присвоїв військовому звання Героя України.

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