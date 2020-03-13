Украинские больницы получат 10 млн масок и около 100 тыс. экспресс-тестов

В ближайшее время в рамках борьбы с коронавирусом в Украине больницы получат 10 млн масок и около 100 тыс. экспресс-тестов. Об этом на заседании СНБО заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает пресс-служба Офиса президента.

По словам Ляшко, учреждения здравоохранения получат 10 млн медицинских масок, а также планируется закупка около 100 тыс. экспресс-тестов.

"Их будут использовать в учреждениях здравоохранения при введении масочного режима ", - сказал Ляшко.

Кроме того, будут использоваться передвижные лаборатории, в которых есть аппараты полимеразной цепной реакции (ПЦР).

"И в тех регионах, где у нас будет расти вспышка или будет нагрузка на лабораторию, мы будем передвигать лабораторию, ставить там и проводить исследования", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о предотвращении вывоза 1,5 тонны медицинских масок, экспорт которых запрещен в рамках карантина в Украине. Их пытались вывезти в Италию и Объединенные Арабские Эмираты.

В Кабинете министров уже пообещали упрощение процедуры, чтобы обеспечить аптеки и больницы респираторными масками.