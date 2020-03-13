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В Кабмине пообещали обеспечить защитными масками все аптеки и больницы

Новости » Общество     13.03.2020 - 15:59
В Кабмине пообещали обеспечить защитными масками все аптеки и больницы
Фото: Алексей Данилов (РБК-Украина / Виталий Носач)

Для этого правительство упростит соответствующую процедуру и привлечет 436 производителей

На заседании Кабинета министров будет упрощена процедура обеспечения респираторными масками аптек и больниц в связи с распространением коронавируса. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, необходимое количество респираторных масок и антисептических средств аптечные пункты и медучреждения получат к концу следующей недели.

"Есть перебои именно в аптечной сети (по антисептическим средствам и маскам - ред.). Это связано с тем, что мы обеспечили все учреждения здравоохранения. У нас есть задача Кабмина в течение недели обеспечить всем необходимым... Там есть процедура, и сегодня на заседании будет принято решение, чтобы упростить эту процедуру, чтобы как можно скорее все это состоялось", - заявил Данилов.

Секретарь СНБО добавил, что необходимое количество медицинских средств будут поставлять 436 производителей. По словам Данилова, каждый производитель получит отдельный заказ.

Напомним, сегодня стало известно о первой смерти от коронавируса в Украине. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

В Украине официально подтвердили три случая коронавируса. Два случая были подтверждены в Черновицкой области, еще один - у жительницы Житомирской области.

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