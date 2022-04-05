Украинские бизнесмены встали на защиту страны против российской агрессии, - WP

"Компании, контролируемые богатейшими людьми страны, выразили поддержку единству Украины незадолго до начала нынешнего вторжения. Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов объявил, что его инвестиционная компания внесет авансовый налоговый платеж в размере 34 миллионов долларов, чтобы помочь укрепить финансовую стабильность правительства", - пишет издание.

Когда Россия начала свое полномасштабное вторжение, компании крупнейших бизнесменов страны быстро организовали поддержку Украины и заявили о своей позиции.

В частности, за первые 12 дней войны 16 из 20 самых богатых украинцев сделали заявления - лично или через свои компании - против российской агрессии или в поддержку Украины. Они рассказали, как помогают украинскому правительству и его вооруженным силам, территориальной обороне, городам и людям.

WP отмечает, что последние годы украинские элиты, в том числе богатейшие люди интегрированы в западное сообщество. Их связи в Европе и США также помогают Украине бороться с агрессией России.

"Есть признаки того, что эти связи начинают работать - например, компании Рината Ахметова призвали отстранить российские компании от участия в международных форумах и ассоциациях в энергетической и сталелитейной промышленности. А олигарх Виктор Пинчук недавно обратился к западным партнерам с призывом увеличить военную помощь Украине", - говорится в статье.