Украинские биатлонисты в эстафете показали лучший результат в сезоне

Фото: украинские биатлонисты (Юлии Садыковой via facebook.com/uabiatlon)

Подопечные Юрая Санитры продемонстрировали лучшую стрельбу в гонке

Сборная Украины продемонстрировала лучший результат в нынешнем сезоне, финишировав на 7 позиции в мужской эстафетной гонке 4х7,5 километров в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает sport.ua.

Команду Украины представили Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный. На четверых наши биатлонисты использовали на рубежах лишь пять дополнительных патронов, что является лучшим результатом стрельбы в гонке. Однако скоростью украинцы не порадовали и, как результат, заняли седьмое место.

Результаты гонки:

1. Норвегия Норвегия (0+8) 1:09:54,3

2. Германия Германия (0+6) +13,5

3. Франция Франция (0+9) +26,2

4. Австрия Австрия (0+11) +26,8

5. Россия Россия (1+9) +1:04,8

6. Швеция Швеция (0+7) +1:20,8

7. Украина Украина (0+5) +1:36,3

Напомним, в субботу, 19 января, в Рупольдинге состоится женская эстафета. За украинскую сборную выступит Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко, а также Юлия Журавок, вызванная на гонку с Кубка IBU в Арбере.