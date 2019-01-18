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Украинские биатлонисты в эстафете показали лучший результат в сезоне

Новости » Спорт    18.01.2019 - 17:34
Украинские биатлонисты в эстафете показали лучший результат в сезоне
Фото: украинские биатлонисты (Юлии Садыковой via facebook.com/uabiatlon)

Подопечные Юрая Санитры продемонстрировали лучшую стрельбу в гонке

Сборная Украины продемонстрировала лучший результат в нынешнем сезоне, финишировав на 7 позиции в мужской эстафетной гонке 4х7,5 километров в рамках пятого этапа Кубка мира, который проходит в немецком Рупольдинге. Об этом сообщает sport.ua.

Команду Украины представили Артем Прима, Сергей Семенов, Артем Тищенко и Дмитрий Пидручный. На четверых наши биатлонисты использовали на рубежах лишь пять дополнительных патронов, что является лучшим результатом стрельбы в гонке. Однако скоростью украинцы не порадовали и, как результат, заняли седьмое место.

Результаты гонки:
1. Норвегия Норвегия  (0+8)  1:09:54,3
2. Германия Германия (0+6)  +13,5
3. Франция Франция (0+9)  +26,2
4. Австрия Австрия (0+11)  +26,8
5. Россия Россия (1+9)  +1:04,8
6. Швеция Швеция (0+7)  +1:20,8
7. Украина Украина (0+5)  +1:36,3

Напомним, в субботу, 19 января, в Рупольдинге состоится женская эстафета. За украинскую сборную выступит Анастасия Меркушина, Вита и Валя Семеренко, а также Юлия Журавок, вызванная на гонку с Кубка IBU в Арбере.

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