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Журавок пополнит состав сборной Украины на Кубке мира в Рупольдинге

Новости » Спорт    18.01.2019 - 15:25
Журавок пополнит состав сборной Украины на Кубке мира в Рупольдинге
Фото: Юлия Журавок (IBU/H.Deubert)

Тренер команды Прокунин уже выехал за биатлонисткой в Арбер

Украинская биатлонистка Юлия Журавок присоединится к составу национальной сборной на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщается в Facebook UA:Биатлон.

Журавок планируют заявить на эстафету, которая пройдет завтра, 19 января.

 

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Опубліковано UA:БІАТЛОН Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Старший тренер команды Андрей Прокунин выехал за спортсменкой в Арбер, где Журавок принимала участие в этапе Кубка IBU и накануне выиграла короткую индивидуальную гонку.

Напомним, Журавок не была включена в состав женской сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге. 

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