Журавок пополнит состав сборной Украины на Кубке мира в Рупольдинге

Фото: Юлия Журавок (IBU/H.Deubert)

Тренер команды Прокунин уже выехал за биатлонисткой в Арбер

Украинская биатлонистка Юлия Журавок присоединится к составу национальной сборной на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге. Об этом сообщается в Facebook UA:Биатлон.

Журавок планируют заявить на эстафету, которая пройдет завтра, 19 января.

Юлія Журавок поповнить склад жіночої збірної України на 5-му етапі Кубка світу в німецькому Рупольдингу. Як повідомляє... Опубліковано UA:БІАТЛОН Пʼятниця, 18 січня 2019 р.

Старший тренер команды Андрей Прокунин выехал за спортсменкой в Арбер, где Журавок принимала участие в этапе Кубка IBU и накануне выиграла короткую индивидуальную гонку.

Clean-shooting Yuliia Zhuravok takes her first-ever senior individual win in the first-ever women's short individual!https://t.co/ytUpDHnWm8 — IBU Cup Biathlon (@IBU_CUP) January 17, 2019

Напомним, Журавок не была включена в состав женской сборной Украины по биатлону на пятый этап Кубка мира в немецком Рупольдинге.