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Українські біатлоністи в естафеті показали кращий результат у сезоні

Новини » Спорт    18.01.2019 - 17:34
Українські біатлоністи в естафеті показали кращий результат у сезоні
Фото: українські біатлоністи (Юлії Садикової via facebook.com/uabiatlon)

Підопічні Юрая Санітри продемонстрували кращу стрільбу в гонці

Збірна України продемонструвала кращий результат в нинішньому сезоні, фінішувавши на 7 позиції в чоловічій естафетній гонці 4х7,5 кілометрів в рамках п'ятого етапу Кубка світу, який проходить в німецькому Рупольдингу. Про це повідомляє sport.ua.

Команду України представили Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко та Дмитро Підручний. На чотирьох наші біатлоністи використовували на рубежах лише п'ять додаткових патронів, що є найкращим результатом стрільби в гонці. Однак швидкістю українці не порадували і, як результат, посіли сьоме місце.

Результати гонки:
1. Норвегія Норвегія (0+8) 1:09:54,3
2. Німеччина Німеччина (0+6) +13,5
3. Франція Франція (0+9) +26,2
4. Австрія Австрія (0+11) +26,8
5. Росія Росія (1+9) +1:04,8
6. Швеція Швеція (0+7) +1:20,8
7. Україна Україна (0+5) +1:36,3

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