Украинские беженцы начали возвращаться домой: поток из Польши увеличился с начала войны

Пассажиропоток из Польши на въезд в Украину 15 апреля впервые с начала войны превысил поток на выезд. За минувшие сутки из Польши в Украину въехало 25,1 тысячи человек против 22,5 тысячи накануне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс Украина".

В то же время из Украины в Польшу выехало 24,4 тысячи, что на 9% меньше показателя 14 апреля (26,8 тысячи).

По данным Госпогранслужбы Украины, число въехавших в Украину из стран ЕС и Молдовы 15 апреля выросло до более чем 36 тысяч с более чем 34 тысячи накануне - это вновь максимальный показатель с начала войны.