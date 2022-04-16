Українські біженці почали повертатися додому: потік з Польщі збільшився з початку війни

Пасажиропотік з Польщі на в'їзд в Україну 15 квітня вперше з початку війни перевищив потік на виїзд. За минулу добу з Польщі в Україну в'їхало 25,1 тисячі осіб проти 22,5 тисячі напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс Україна".

За даними Держприкордонслужби України, кількість тих, що в'їхали в Україну з країн ЄС і Молдови 15 квітня зросла до більш ніж 36 тисяч з більш ніж 34 тисячі напередодні - це знову максимальний показник з початку війни.

Водночас з України до Польщі виїхало 24,4 тисячі, що на 9% менше показника 14 квітня (26,8 тисячі).

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