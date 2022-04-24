Украинские беженцы могут оставаться в Европе на долго, - МВФ

Украинские беженцы, которые захотят остаться за границей на долгий период, могут стать позитивным фактором для Европы, которой не будет хватать рабочей силы.

По словам директора Европейского департамента Международного валютного фонда Альфреда Каммера, в долгосрочной перспективе Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако некоторые из беженцев могут остаться на долгий период, и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не будет хватать рабочей силы.

Война в Украине больше всего повлияла на развивающиеся восточноевропейские экономики, в том числе из-за того, что они принимают много беженцев. Поэтому для таких стран (за исключением Украины, России, Беларуси и Турции) был ухудшен прогноз по экономическому росту.

"Мы ухудшили прогноз нынешнего роста в странах Восточной Европы на 1,5 п. п. Для продвинутых экономик мы ухудшили этот прогноз на 1 п. п., То есть на те страны кризис влияет значительно больше. Однако важно, что это происходит после значительного восстановления восточноевропейских экономик с развивающимися рынками. Это восстановление было значительно большим, чем в продвинутых европейских экономиках", - заметил Каммер.

По данным ООН, количество беженцев, выехавших из Украины с начала полномасштабного российского вторжения, по состоянию на 19 апреля составило 5,034 млн человек.

Еще 7,1 миллиона граждан Украины считаются внутренне перемещенными лицами.