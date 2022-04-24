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Українські біженці можуть залишатися в Європі на довго, - МВФ

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Україна, Неділя 24 квітня 2022 21:07
Українські біженці можуть залишатися в Європі на довго, - МВФ Фото: українці можуть залишатися в Європі на довго (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські біженці, які захочуть залишитися за кордоном на довгий період, можуть стати позитивним фактором для Європи, якій не вистачатиме робочої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Альфреда Каммера, у довгостроковій перспективі Україна хоче, щоб біженці повернулись. Чим раніше це відбудеться, тим краще. Однак дехто з біженців може залишитись на довгий період, і це буде позитивом для Європи, бо в середньостроковій перспективі в Європі не вистачатиме робочої сили.

Війна в Україні найбільше вплинула на східноєвропейські економіки, що розвиваються, в тому числі через те, що вони приймають багато біженців. Тому для таких країн (за винятком України, Росії, Білорусі та Туреччини) був погіршений прогноз щодо економічного зростання.

"Ми погіршили прогноз цьогорічного зростання в країнах Східної Європи на 1,5 в.п. Для просунутих економік ми погіршили цей прогноз на 1 в.п., тобто на ті країни криза впливає значно більше. Однак важливо, що це відбувається після значного відновлення східноєвропейських економік з ринками, що розвиваються. Це відновлення було значно більшим, ніж в просунутих європейських економіках", - зауважив Каммер.

За даними ООН, кількість біженців, які виїхали з України від початку повномасштабного російського вторгнення, станом на 19 квітня становила 5,034 млн осіб.

Ще 7,1 мільйона громадян України вважаються внутрішньо переміщеними особами.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки готуються оголосити про нову підтримку Україні вже наступного тижня. Інформацію підтвердив заступник радника Білого дому з національної безпеки Джон Файнер.

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