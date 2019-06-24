Украинские батутисты завоевали серебро на Европейских играх-2019

Авторами единственной медали команды Украины третьего соревновательного дня Европейских игр-2019 в Минске стал дуэт в синхронных прыжках - Антон Давыденко и Николай Просторов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Судьи оценили выступление украинских батутистив в 51,350 балла, что обеспечило второе место и 18 медаль в активе украинской сборной. Чемпионами стали представители Польши, которые получили 51,450 балла. Бронзовыми призерами стали батутисты из Грузии с результатом в 50,790 балла.

Напомним, в первый день соревнований украинские спортсмены завоевали три золотые медали Европейских игр.