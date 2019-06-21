В Минске стартуют вторые в истории Европейские игры

Фото: эстафета огня (facebook.com/Minsk2019BY)

В соревнованиях примут участие 198 украинских спортсменов

В Минске (Республика Беларусь) 21 июня стартуют вторые Европейские игры. Об этом сообщается на сайте Министерства молодежи и спорта Украины.

В соревнованиях примут участие более 4000 лучших атлетов из 50 стран Европы, в том числе - 198 украинских спортсменов.

На соревнованиях будут разыгрываться 199 комплектов наград в 21 спортивной дисциплине, из которых 18 олимпийских, а именно: бадминтон, баскетбол 3х3, бокс, борьба вольная, борьба греко-римская, велоспорт трек, шоссе, гребля на байдарках и каноэ, спортивная гимнастика, художественная гимнастика, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, теннис настольный, прыжки на батуте, стрельба пулевая, стрельба стендовая, стрельба из лука.

В программу также включены три неолимпийские дисциплины: борьба самбо, пляжный футбол, спортивная акробатика.

Соревнования в шести видах спорта (бадминтон, велоспорт, дзюдо, каратэ, стрельба пулевая и стендовая, теннис настольный) станут квалификационными к летней XXXII Олимпиады 2020 в Токио.

Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо проводиться в статусе чемпионатов Европы.

II Европейские игры будут освещать телеканалы группы - "Интер" и НТН (всего запланировано 52 трансляции). Посмотреть прямую трансляцию церемонии открытия можно на телеканале "Интер" 21 июня в 22:00. Знаменосцем сборной Украины будет стрелок Николай Мильчев.

На I Европейских играх, которые состоялись в 2015 году в Баку (Азербайджан), Украину представляли 243 спортсменов в 19 из 20 возможных видов спорта. Тогда наша сборная завоевала 46 наград.