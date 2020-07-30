Государственный ПриватБанк сократил прибыль из-за эпидемии

Фото: ПриватБанк (Виталий Носач, РБК-Украина)

Банк сформировал резервы на 8,7 млрд грн для покрытия возможных убытков

Государственный "ПриватБанк" завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн. Это на 4,3 млрд грн меньше, чем за аналогичный период прошлого года (18,3 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным пресс-службы, по итогам 6 месяцев года "ПриватБанком" сформированы страховые резервы в сумме 8,7 млрд грн на покрытие возможных рисков вследствие пандемии СOVID-19 и юридических рисков, что, в свою очередь, влияет на показатели прибыли в отчетном периоде.

По данным пресс-службы, активы "ПриватБанка" по состоянию на конец первого полугодия 2020 года увеличились на 5% по сравнению с соответствующим периодом 2019 года, что обусловило рост чистого процентного дохода до 10,6 млрд грн. Комиссионные доходы остались на уровне 2019 года и составляют 8,1 млрд грн.

Объем средств клиентов в банке на конец первого полугодия по сравнению с показателями прошлого года выросли на 11% до 268 млрд грн.

Борьба с последствиями пандемии обусловила увеличение расходов банка: дополнительные расходы составили более 300 млн грн, включая специальные выплаты персоналу отделений и инкассации, работавших в период жесткого карантина, расходы на защитные материалы и дезинфекцию 2000 отделений и 7600 банкоматов.

Напомним, в конце июня государственный "ПриватБанк" перечислил в государственный бюджет 24,5 млрд грн дивидендов, что составляет 75% чистой прибыли банка за 2019 год.

Как сообщало РБК-Украина, четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн). Прибыль "ПриватБанка" составила 32,609 млрд грн (12,798 млрд грн в 2018 году).