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Украинские банки нарастили прибыль во время карантина

Новости » Экономика     23.06.2020 - 11:04
Украинские банки нарастили прибыль во время карантина
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

В мае темпы роста замедлились, но в целом система работает с прибылью

В январе-мае 2020 года прибыль украинских банков составила 28,964 млрд грн, что на 23,6% больше, чем годом ранее (18,115 млрд грн). В мае банки получили 3,756 млрд грн прибыли.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, доходы банков за январь-май 2020 года составили 109,534 млрд грн, тогда как расходы 80,570 млрд грн.

Украинские банки нарастили прибыль во время карантина

При этом за май 2020 года банки увеличили отчисления в резервы на 1,833 млрд грн до 7,984 млрд грн.

Украинские банки нарастили прибыль во время карантина

Напомним, прибыль украинских банков за первый месяц карантина (за март 2020 года) сократилась до 97 млн грн.

Однако в апреле 2020 года прибыль банков резко выросла, составив за месяц рекордные 9,234 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за 2018 год (22,3 млрд грн).

Отметим, по данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк Украиныбанкиприбыль
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