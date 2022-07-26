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Украинские банки сокращают кредитование населения и ужесточают требования к заемщикам

Фото: Банки сокращают кредитование украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Негативное влияние войны на показатели кредитования усиливается. Финучреждения прогнозируют, что розничный кредитный портфель сократится, а корпоративный останется без изменений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой со ссылкой на Опроса об условиях банковского кредитования НБУ (III квартал 2022 года)

По данным опроса, банки ожидают ухудшения качества кредитного портфеля как населения, так и бизнеса.

Во II квартале спрос на кредиты населению сокращался, что обусловлено ухудшением потребительских настроений. Спрос на ипотеку, как и в предыдущем квартале, снизился и второй раз подряд достиг самого низкого уровня за всю историю опросов. "Падение спроса на такие займы усилили неутешительные перспективы рынка недвижимости и сокращение сбережений домохозяйств, а на потребительские кредиты - меньшие расходы на товары длительного пользования", - говорится в сообщении НБУ.

Стандарты кредитования для всех клиентов становятся жестче второй квартал подряд. Как и в І квартале, на это повлияли ухудшение общей экономической активности, худшие курсовые и инфляционные ожидания. Уровень одобрения заявок на кредиты физическим и юридическим лицам снизился, в частности на потребительские - наиболее стремительно за всю историю опросов, отмечают в НБУ.

"Финучреждения прогнозируют умеренное восстановление спроса на корпоративные и потребительские кредиты в III квартале, однако интерес к ипотеке и в дальнейшем будет сокращаться", - добавили в НБУ.

Текущий опрос проводился с 28 июня до 12 июля 2022 года среди кредитных менеджеров 27 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 94%. Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.

Напомним, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2022 года в национальной валюте составляли 23,1% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 1,2 п. п.

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