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Українські банки скорочують кредитування населення та посилюють вимоги до позичальників

Фото: Банки скорочують кредитування українців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Негативний вплив війни на показники кредитування посилюється. Фінустанови прогнозують, що роздрібний кредитний портфель скоротиться, а корпоративний залишиться без змін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на Опитування про умови банківського кредитування НБУ (III квартал 2022 року)

За даними опитування, банки очікують погіршення якості кредитного портфеля як населення, так і бізнесу.

У ІІ кварталі попит на кредити населенню скорочувався, що зумовлено погіршенням споживчих настроїв. Попит на іпотеку, як і в попередньому кварталі, знизився та вдруге поспіль досяг найнижчого рівня за всю історію опитувань. "Падіння попиту на такі позики підсилили невтішні перспективи ринку нерухомості та скорочення заощаджень домогосподарств, а на споживчі кредити - менші витрати на товари довгострокового вжитку", - йдеться в повідомленні НБУ.

Стандарти кредитування для всіх клієнтів стають жорсткішими другий квартал поспіль. Як і в І кварталі, на це вплинули погіршення загальної економічної активності, гірші курсові та інфляційні очікування. Рівень схвалення заявок на кредити фізичним та юридичним особам знизився, зокрема на споживчі - найстрімкіше за всю історію опитувань, зазначають в НБУ.

"Фінустанови прогнозують помірне відновлення попиту на корпоративні та споживчі кредити в ІІІ кварталі, проте інтерес до іпотеки й надалі скорочуватиметься", - додали в НБУ.

Поточне опитування проводилося з 28 червня до 12 липня 2022 року серед кредитних менеджерів 27 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 94%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.

Нагадаємо, середні процентні ставки за новими кредитами банків для населення в червні 2022 року в національній валюті становили 23,1% річних. У порівнянні з травнем ставки зросли на 1,2 в.п.

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