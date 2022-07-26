Українські банки скорочують кредитування населення та посилюють вимоги до позичальників

За даними опитування, банки очікують погіршення якості кредитного портфеля як населення, так і бізнесу.

У ІІ кварталі попит на кредити населенню скорочувався, що зумовлено погіршенням споживчих настроїв. Попит на іпотеку, як і в попередньому кварталі, знизився та вдруге поспіль досяг найнижчого рівня за всю історію опитувань. "Падіння попиту на такі позики підсилили невтішні перспективи ринку нерухомості та скорочення заощаджень домогосподарств, а на споживчі кредити - менші витрати на товари довгострокового вжитку", - йдеться в повідомленні НБУ.

Стандарти кредитування для всіх клієнтів стають жорсткішими другий квартал поспіль. Як і в І кварталі, на це вплинули погіршення загальної економічної активності, гірші курсові та інфляційні очікування. Рівень схвалення заявок на кредити фізичним та юридичним особам знизився, зокрема на споживчі - найстрімкіше за всю історію опитувань, зазначають в НБУ.

"Фінустанови прогнозують помірне відновлення попиту на корпоративні та споживчі кредити в ІІІ кварталі, проте інтерес до іпотеки й надалі скорочуватиметься", - додали в НБУ.

Поточне опитування проводилося з 28 червня до 12 липня 2022 року серед кредитних менеджерів 27 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 94%. Результати опитування відображають думку респондентів і не є оцінками чи прогнозами Національного банку України.