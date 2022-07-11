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Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

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Украина, Понедельник 11 июля 2022 10:30
Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит Фото: банки повысили ставки по кредитам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в июне 2022 года в национальной валюте составляли 23,1% годовых. По сравнению с маем ставки выросли на 1,2 п.п.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативные данные Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, ставки по новым кредитам для населения в иностранной валюте упали на 6,9 п.п. до 5,9% годовых.

Ставки по гривневым кредитам для предприятий в июне выросли с 13,9% до 18,4% годовых, по валютным выросли с 4,3% до 4,5%.

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Кредитный портфель банков июнь сократился на 1,3% до - 1 043 млрд гривен, в т.ч. населения сократился на 3,2% до 236 млрд гривен, предприятий сократился на 0,7% до 780 млрд гривен.

Банки повысили ставки для населения: сколько стоит кредит

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) принял решение повысить учетную ставку с 10,0% до 25% с 7 июня 2022 года.

В НБУ ожидают, что решение по ставке снизит давление на курс гривны и даст больший стимул для потребителей выбирать инструменты сбережения в гривне, а не валютные.

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