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Українські банки наростили прибуток під час карантину

Новини » Економіка     23.06.2020 - 11:04
Українські банки наростили прибуток під час карантину
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

У травні темпи зростання сповільнилися, але в цілому система працює з прибутком

У січні-травні 2020 року прибуток українських банків склав 28,964 млрд грн, що на 23,6% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У травні банки отримали 3,756 млрд грн прибутку.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2020 року склали 109,534 млрд грн, тоді як витрати 80,570 млрд грн.

Українські банки наростили прибуток під час карантину

При цьому за травень 2020 року банки збільшили відрахування в резерви на 1,833 млрд грн до 7,984 млрд грн.

Українські банки наростили прибуток під час карантину

Нагадаємо, прибуток українських банків за перший місяць карантину (за березень 2020 року) скоротився до 97 млн грн.

Однак у квітні 2020 року прибуток банків різко зріс, склавши за місяць рекордні 9,234 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за 2018 рік (22,3 млрд грн).

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Національний банк Українибанкиприбыль
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