Українські банки наростили прибуток під час карантину

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

У травні темпи зростання сповільнилися, але в цілому система працює з прибутком

У січні-травні 2020 року прибуток українських банків склав 28,964 млрд грн, що на 23,6% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн). У травні банки отримали 3,756 млрд грн прибутку.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

За даними НБУ, доходи банків за січень-травень 2020 року склали 109,534 млрд грн, тоді як витрати 80,570 млрд грн.

При цьому за травень 2020 року банки збільшили відрахування в резерви на 1,833 млрд грн до 7,984 млрд грн.

Нагадаємо, прибуток українських банків за перший місяць карантину (за березень 2020 року) скоротився до 97 млн грн.

Однак у квітні 2020 року прибуток банків різко зріс, склавши за місяць рекордні 9,234 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, платоспроможні банки України за 2019 рік отримали 59,6 млрд грн чистого прибутку, що в 2,7 рази більше, ніж за 2018 рік (22,3 млрд грн).

Відзначимо, за даними "Опитування про умови банківського кредитування" за II квартал 2020 року українські банки констатують зменшення попиту на кредити з боку населення і бізнесу, встановлення більш жорстких стандартів кредитування і зростання запитів на реструктуризацію від підприємств-позичальників.

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Автор: Олександр Білоус