Украинские банки начали 2021 год с падения прибыли

Прибыль украинских банков в январе 2021 года составила 4,050 млрд гривен. Это на 38,6% меньше, чем годом ранее (6,592 млрд гривен).

Расходы банков за январь 2021 года составили 14,519 млрд гривен, тогда в январе прошлого года - 15,991 млрд гривен.

По данным НБУ, доходы банков за январь 2021 года составили 18,569 млрд гривен, тогда годом ранее - 22,583 млрд гривен.

Как сообщало РБК-Украина, прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд гривен. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд гривен). Худшим финансовый результат был в IV квартале 2020 году из-за роста отчисления в резервы.

Отметим, рейтинг по прибыльности 2020 год возглавляет государственный ПриватБанк, который заработал 25,306 млрд гривен. На втором месте банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривен, на третьем - государственный Ощадбанк - 2,832 млрд гривен. Далее идут частный ПУМБ - 2,634 млрд гривен и банк иностранным капиталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривен.