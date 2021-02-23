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Українські банки почали 2021 рік з падіння прибутку

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 13:56
Українські банки почали 2021 рік з падіння прибутку Фото: колаж (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Прибуток українських банків в січні 2021 року склала 4,050 млрд гривень. Це на 38,6% менше, ніж роком раніше (6,592 млрд гривень).

Про це свідчать дані Національного банку України (НБУ).

За даними НБУ, доходи банків за січень 2021 року склали 18,569 млрд гривень, тоді роком раніше - 22,583 млрд гривень.

Українські банки почали 2021 рік з падіння прибутку

Витрати банків за січень 2021 року склали 14,519 млрд гривень, тоді в січні минулого року - 15,991 млрд гривень.

Українські банки почали 2021 рік з падіння прибутку

Як повідомляло РБК-Україна, прибуток платоспроможних українських банків у січні-грудні 2020 року склала 41,296 млрд гривень. Це на 29,2% менше, ніж у 2019 році (58,356 млрд гривень). Найгіршим фінансовий результат був в IV кварталі 2020 році через зростання відрахування в резерви.

Зазначимо, рейтинг по прибутковості 2020 рік очолює державний ПриватБанк, який заробив 25,306 млрд гривень. На другому місці банк з іноземним капіталом " Райффайзен Банк Аваль 4,075 млрд гривень, на третьому - державний Ощадбанк - 2,832 млрд гривень. Далі йдуть приватний ПУМБ - 2,634 млрд гривень і банк іноземним капіталом ОТП БАНК - 1,734 млрд гривень.

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