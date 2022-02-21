Информационное обострение. В МИУ заявляют, что оснований для отмены авиарейсов нет
Отмена рейсов в Украину иностранными перевозчиками вызвана информационным обострением. Реальных угроз нет, а рейсы будут замешены украинскими авиакомпаниями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова на брифинге.
"Нынешнее отмены рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктованы исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями по безопасности полетов", - сказал он.
Кубраков отметил, что государство работает над оперативным замещением отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками.
"Пока нет основательных оснований для отмены авиарейсов. Ситуация в воздушном пространстве полностью контролируемая государством. Призываем не поддаваться панике и не играть на руку агрессору. При малейшем реальном риске будут приняты быстрые решения", - добавил он.
Как сообщало РБК-Украина, авиакомпании из Германии, Швейцарии и Австрии временно остановили рейсы в Украину. Часть направлений взяла на себя МАУ.