Информационное обострение. В МИУ заявляют, что оснований для отмены авиарейсов нет

Отмена рейсов в Украину иностранными перевозчиками вызвана информационным обострением. Реальных угроз нет, а рейсы будут замешены украинскими авиакомпаниями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова на брифинге.

"Нынешнее отмены рейсов рядом иностранных авиакомпаний продиктованы исключительно информационным обострением ситуации, а не реальными изменениями по безопасности полетов", - сказал он.

Кубраков отметил, что государство работает над оперативным замещением отмененных рейсов украинскими авиаперевозчиками.

"Пока нет основательных оснований для отмены авиарейсов. Ситуация в воздушном пространстве полностью контролируемая государством. Призываем не поддаваться панике и не играть на руку агрессору. При малейшем реальном риске будут приняты быстрые решения", - добавил он.