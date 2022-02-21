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Інформаційне загострення. У МІУ заявляють, що підстав для скасування авіарейсів немає

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Україна, Понеділок 21 лютого 2022 11:02
Інформаційне загострення. У МІУ заявляють, що підстав для скасування авіарейсів немає Фото: міністр інфраструктури Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Скасування рейсів в Україну іноземними перевізниками викликано інформаційним загостренням. Реальних загроз немає, а рейси будуть замішені українськими авіакомпаніями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра інфраструктури Олександра Кубракова на брифінгу.

"Нинішнє скасування рейсів низкою іноземних авіакомпаній продиктовані виключно інформаційним загостренням ситуації, а не реальними змінами щодо безпеки польотів", - сказав він.

Кубраков зазначив, що держава працює над оперативним заміщенням скасованих рейсів українськими авіаперевізниками.

"Наразі немає ґрунтовних підстав для скасування авіарейсів. Ситуація в повітряному просторі повністю контрольована державою. Закликаємо не піддаватися паніці та не грати на руку агресору. За найменшого реального ризику будуть прийняті швидкі рішення", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, авіакомпанії з Німеччини, Швейцарії та Австрії тимчасово зупинили рейси в Україну. Частина напрямків взяла на себе МАУ.

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