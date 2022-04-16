Литва призывает Швецию и Финляндию не медлить с вступлением в НАТО

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Швецию и Финляндию не медлить с вступлением в НАТО. Их присоединение к альянсу повысит безопасность стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT .

Сообщается, что Науседа отверг угрозы России увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе и разместить ядерное оружие. По его словам, Москва много лет хранила его в Калининградской области.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше контролировать и контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию", - заявил он.