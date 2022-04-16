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Литва призывает Швецию и Финляндию не медлить с вступлением в НАТО

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Вильнюс, Суббота 16 апреля 2022 13:29
Литва призывает Швецию и Финляндию не медлить с вступлением в НАТО Фото: президент Литвы Гитанас Науседа (Thierry Monasse/Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Президент Литвы Гитанас Науседа призывает Швецию и Финляндию не медлить с вступлением в НАТО. Их присоединение к альянсу повысит безопасность стран Балтии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT.

Сообщается, что Науседа отверг угрозы России увеличить свое военное присутствие в Балтийском регионе и разместить ядерное оружие. По его словам, Москва много лет хранила его в Калининградской области.

"Вступление Швеции и Финляндии в НАТО улучшит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе. Мы сможем лучше контролировать и контролировать Балтийский регион с военной точки зрения. Но это также укрепит НАТО как организацию", - заявил он.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел России пригрозило Швеции и Финляндии последствиями за вступление в НАТО.

Ожидается, что заявка о членстве Швеции может быть подана на июньском саммите в Мадриде. Финляндия заявила, что определится с этим вопросам в ближайшие недели.

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